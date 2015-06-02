В КГГА объяснили, кто должен обеспечить коммуникацию между коммунальщиками и киевлянами

В этом году в Киеве будет создан ряд пилотных Центров обслуживания клиентов, которые будут компенсировать пробелы в коммуникации между коммунальными структурами и гражданами. Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев в интервью Гражданской сети ОПОРА, сообщает пресс-служба КГГА.

«У нас изменилось законодательство: функция исполнителя коммунальных услуг разделилась на много организаций. Поэтому житель Киева дезориентирован, он не знает, где получить квалифицированный ответ на свои вопросы по коммунальной сфере. Предприятия ни по теплоснабжению, ни по водоснабжению не имеют абонентских отделов, отделений приема клиентов. Люди, по инерции, обращаются в ЖЭКи, которые уже тоже не выполняют функции исполнителя коммунальных услуг. Поэтому наша задача – создать этот коммунальный сервис, который компенсирует пробел в коммуникации между коммунальными структурами и гражданами», – сообщил Петр Пантелеев.

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Центры обслуживания должны защищать права потребителей услуг перед монополистами – отметил заместитель председателя КГГА.

«В этом году мы запускаем несколько таких пилотных сервисных центров, а со следующего года, в случае их успеха, распространим на весь Киев», – добавил Пантелеев.

По словам Петра Пантелеева, реорганизовывать ЖЭКи нужно срочно, поскольку то состояние, в котором они находились в конце 2014 года, фактически свидетельствовало о приближении конца. «Наша цель заключается в целевом использовании средств ЖЭКами и предоставлении качественных, квалифицированных услуг потребителям», – подчеркнул Петр Пантелеев.