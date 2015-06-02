В Киеве из-за прорыва трубы кипятком залило целую улицу (фото, видео)

Случай произошел во вторник в полдень, 2 июня. На углу улицы Будиндустрии и Набережно-Печерской дороги в результате прорыва трубопровода на проезжей части образовалось целое "озеро" горячей воды. Температура воды при этом составляла 50-60 градусов, сообщает Обозреватель.

Некоторые водители разворачивали свои авто и объезжали лужу по другому маршруту, но многие все же рисковали ее пересечь. Глубина лужи в некоторых местах составляла 40-50 см.

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По предварительным данным причина аварии – прорыв трубопровода горячего водоснабжения. На сегодняшний день компания "Киевэнерго" проводит испытания своих теплосетей, возможно коммуникации не выдержали.

Ранее сообщалось, что утром 2 июня в столице вследствие повреждений на тепловых сетях, плановых отключений и гидравлических испытаний временно без горячего водоснабжения осталось 2 932 потребителя.