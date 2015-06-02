Власти Киева проведут тренинги о предупреждении насилия в отношении женщин

Около 100 специалистов социальных служб Киева пройдут специальные тренинги по предупреждению насилия в отношении женщин, сотрудничества между милицией, медиками, социальными службами и общественными организациями в рамках проекта «Свобода от насилия: улучшение доступа к социальным услугам в Украине».

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко на презентации инициативы проекта «Зонтик от насилия», передает сайт КГГА.

«Важно, что в вопросе противодействия насилию городскую и государственную власть поддерживают международное сообщество и общественные организации. В частности, в рамках этого проекта состоятся бесплатные тренинги для социальных работников – с 800 специалистов около 100 будут представлять социальные службы Киева. Это позволит не только усилить их компетенцию, но и оказывать более качественную и эффективную помощь тем, кто пережил насилие», – пояснила она.

При этом, по словам Анны Старостенко, все обучение для социальных работников будут проводить бесплатно – их будут финансировать международные партнеры Украинская фундация общественного здоровья и Представительство Европейского союза в Украине.

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Заместитель председателя КГГА также отметила, что представленный проект, прежде всего, призван поддержать женщин, которые уже пережили насилие, оказать им необходимую социально-психологическую помощь, подготовить социальных работников города Киева, чтобы они могли оказывать качественную помощь с целью реинтеграции тех, кто пережил насилие.

«Проявление насилия – это социальная болезнь, а любую болезнь всегда легче предупредить, чем потом бороться с ее последствиями. Поэтому Киев как европейская столица присоединился к этому проекту, чтобы с каждым годом уменьшать неутешительную статистику и искоренять насилие из нашего сознания, из нашего общества и страны в целом», – подчеркнула она.

Инициатива «Зонтик от насилия» продлится ровно неделю. На одном из деревьев в парке им. Т. Г. Шевченко было развешено 50 зонтиков, которые каждый вечер будут подсвечены 1386 секунд. Согласно исследованиям и оценкам экспертов именно столько женщин в Украине страдают от насилия ежедневно.