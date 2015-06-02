Мэр Киева осмотрел новое медицинское оборудование в детской инфекционной больнице

Об этом сообщает пресс-служба Виталия Кличко.

“Мы сейчас находимся в Киевской городской детской клинической инфекционной больнице, единственной в столице. Осмотрели больницу и новое оборудование - три аппарата, как сказала главный врач медучреждения - “три наших счастья”, которые делают исследования более точными и оперативными. До сегодняшнего дня инфекции здесь обнаруживали под микроскопом, как в прошлом веке, а сегодня в считанные секунды аппараты выдают всю информацию, показывают результаты исследований и могут спасти жизни детей, когда время идет на часы или минуты”, - отметил Киевский городской председатель.

Мэр Киева поблагодарил всех благотворителей и неравнодушных киевлян, которые приняли участие в акции по сбору средств на приобретение медицинского оборудования для городских детских больниц. Благотворительную акцию в начале февраля 2015 года инициировали Киевское инвестиционное агентство совместно с Киевским клубом Львов. На вечере Burns Night, который состоялся 18 апреля 2015 года в Колонном зале мэрии, удалось собрать около 70 тысяч долларов, на которые и было приобретено необходимое оборудование для инфекционной больницы, другую часть средств потратят на нужды других медучреждений.

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“Мы рады, что Киевское инвестиционное агентство совместно с Клубом Львов собрали необходимые средства. Я благодарен всем людям, которые неравнодушны, которые инвестируют в то, чтобы помочь изменить ситуацию в Киеве и спасти жизни детей. Владимир Кличко также сделал свой вклад в это дело. На аукционе я представлял лот - 2 билета на лучшие места на следующий поединок Владимира. Фанат Володи приобрел их, потратив 27 тыс долл. На самом деле, эти средства он потратил не на билеты, а на благотворительность, на здоровье детей”, - сказал Виталий Кличко.

В свою очередь Президент Киевского клуба Львов Стюарт МакКинзи поблагодарил мэра за сотрудничество и отметил, что участие Виталия Кличко позволило привлечь больше средств и таким образом приобрести больше оборудования. “Виталий предоставил нам свой лот - билеты на бокс. Благодаря этому мы смогли собрать больше денег. Работая вместе мы можем не только приобрести необходимое медоборудование, а и привлечь больше денег на другие нужды города. Я думаю, это пример успешного партнерства между благотворителями и мэрией”, - сказал Стюарт МакКинзи.

Киевской городской детской клинической инфекционной больнице не хватало современного медицинского оборудования, в частности для проведения развернутых анализов и исследований крови. Следовательно, были приобретены автоматический гематологический анализатор ВС-3000 Plus, биохимический анализатор ВА - 88А и комплекс оборудования для иммуно-ферметного анализа - омыватель, мультисканнер, термо-замеситель.