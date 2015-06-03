Порядок в правительственном квартале Киева охраняют 1,7 тысячи милиционеров

Об этом сообщает управление МВД в городе Киеве, передает радио "Свобода".

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"3 июня в правительственном квартале запланирован ряд мероприятий с массовым участием граждан. В связи с этим столичная милиция будет нести службу по охране общественного порядка в усиленном режиме", – говорится в сообщении.

Милиция призывает организаторов и участников массовых мероприятий проводить акции в правовом поле, соблюдая требования действующего законодательства.

Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть представление генерального прокурора Виктора Шокина о снятии неприкосновенности с депутатов Сергея Клюева и Сергея Мельничука. Также в повестке дня парламента есть ратификация соглашения между Украиной и Японией о содействии и защите инвестиций. Кроме того, предусмотрено рассмотрение ряда законопроектов об изменениях в закон о Национальном антикоррупционном бюро.