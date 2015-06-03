Археологические работы на Почтовой площади хотят возобновить с середины июня

Археологические работы на Почтовой площади в Киеве будут продолжены ориентировочно с середины июня.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на результаты очередного заседания информационного штаба относительно археологических находок на Почтовой площади.

В заседании приняли участие директор Центра археологии Киева, который руководит археологическими исследованиями на Почтовой площади, Михаил Сагайдак, председатель комиссии по прекращению Управления охраны культурного наследия Сергей Груздо, представители Управления охраны культурного наследия, Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий и Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины.

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Как известно, археологические работы были приостановлены в связи с опасностью для археологов и артефактов, поэтому эксперты исследовали пока что небольшую часть объекта.

Темой заседания информационного штаба должно стать обсуждение проекта музеефикации участка прибрежного квартала средневекового Киева XI-XII вв., остатки которого найдены на Почтовой площади. Но из-за отсутствия архитекторов проекта строительства было невозможно конкретизировать проект. Согласно сообщению, учитывая это обстоятельство, принято решение, что разработка проекта музеефикации археологических находок на Почтовой площади будет продолжена.

Вместе с тем, участники заседания обсудили проект сметы на 2015 год на проведение консервационных работ.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля представитель инвестора и руководитель проекта строительства ТРЦ на Почтовой площади Валерий Олейник прогнозировал, что археологи смогут продолжить работы на обнаруженной на Подоле части улицы времен Киевской Руси не ранее, чем через 2-3 месяца.

Археологические раскопки на месте находок были приостановлены из-за смещения грунтов в марте.

Во время строительства ТРЦ была обнаружена часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты, относящиеся к XI-XII векам. Остатки строений находятся в относительно неплохом состоянии – они сохранились под толстым слоем почвы. Над этим местом в XVII-XVIII веках находилась городская пристань. Не исключено, что рядом под слоем земли есть остатки других домов.

27 февраля Киевский городской голова Виталий Кличко распорядился остановить строительные работы на Почтовой площади, где археологи обнаружили древние находки.

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Минкультуры создало рабочую группу по урегулированию вопросов, связанных с завершением археологических исследований и музеефикацией находки в районе Почтовой площади.

В мае был создан специальный информационный штаб, который должен по вторникам информировать журналистов, экспертов и киевлян о дальнейших работах по исследованию и музеефикации археологических находок на Почтовой площади.

Власти Киева планируют открыть на месте этих археологических находок подземный музей. Сейчас над местом находок проводится сооружение защитной плиты.