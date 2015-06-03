Кличко продегустировал воду из-под крана, очищенную по новой технологии на Оболони (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Кличко.

"Как я обещал, мы вводим систему европейской технологии очистки воды в Киеве. Отказываемся от устаревших методов очистки воды хлором, который является опасным веществом. Станция "Оболонь-2", на которой мы сейчас находимся, обеспечивает водой 20% жителей Оболони. Мы начали проект с этой станции из-за большого количества жалоб жителей на качество воды. И это - лишь первый шаг. Следующий этап - полное обеспечение питьевой водой жителей Оболонского района, а также Деснянского и Голосеевского", - отметил Виталий Кличко.

Мэр рассказал, что программа по внедрению питьевой воды в трех районах столицы рассчитана на два года. В дальнейшем проект распространится на все районы Киева, и каждый киевлянин сможет получать чистую питьевую воду из-под крана. Виталий Кличко подчеркнул, что на этот проект из бюджета не было потрачено ни копейки, поскольку проект инвестиционный. Также внедрение новой технологии никоим образом не повлечет изменение тарифа на воду.

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Он отметил, что все процессы на станции автоматизированы и эту технологию очистки, которая работает во многих странах Европы, Киев ввел первым в Украине. "Если мы хотим быть европейским городом, мы должны воплощать европейские стандарты жизни. И один из ключевых стандартов для здоровья каждого из нас - чистая питьевая вода", - сказал Киевский городской голова.

Виталий Кличко выпил стакан воды из-под крана, очищенной по новой технологии, и отметил, что она ничем не отличается от бутилированной. "Вода без запаха и привкуса. Не чувствую разницы между бутилированной и этой водой", - отметил мэр.

В 2015 году на водопроводной насосной станции «Оболонь-2» состоялась реконструкция узла обеззараживания воды. На станции ликвидировано хлорное хозяйство и внедрена современная технология: обеззараживание воды происходит смесью оксидантов REDOlyt. Суть процесса: раствор пищевой соли с помощью мембранного электролизера расщепляется и образуется смесь оксидантов. Оксиданты транспортируются через водный раствор, образуя REDOlyt. Это безопасный раствор для дезинфекции воды: он уничтожает бактерии, вирусы, микроорганизмы и грибы. REDOlyt является безопасным веществом с высоким эффектом обеззараживания. Его использование обеспечивает большую экологичность обеззараживания воды и уменьшает риски возникновения аварийных ситуаций, связанных с хлором.

Работы выполняются за счет инвестиционной программы.