Кличко подписал соглашение о сотрудничестве с работодателями и профсоюзами Киева

Киевский городской глава Виталий Кличко подписал трехстороннее Территориальное соглашение на 2015-2017 годы между столичной властью, Совместным представительским органом работодателей города и Киевским городским советом профсоюзов.

Об этом говорится на официальном сайте мэра Киева.

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«Сегодня непростые для страны времена. И мы все понимаем, что, поддерживая друг друга, вместе мы сможем стабилизировать ситуацию. Сегодня мы подписываем соглашение, которое, в первую очередь, декларирует готовность к сотрудничеству и взаимной помощи. Со своей стороны, я не только декларирую, но и готов к эффективному сотрудничеству между городской властью и работодателями, профсоюзами столицы. Потому что все мы понимаем, насколько важно сегодня, чтобы предприятия, бизнес работали, обеспечивали киевлян рабочими местами, платили налоги в бюджет города», - подчеркнул Кличко.

Соглашение предусматривает комплекс мероприятий по содействию развития предприятий малого и среднего бизнеса, которые пополняют бюджет столицы, и поиск путей альтернативных форм и методов их поддержки. В частности, по разработке системы стимулирования торговых предприятий Киева для привлечения и продажи продуктов производства киевских предприятий, осуществления поддержки производителей импортно-заменяемой продукции и комплекс других мероприятий.