Более 150 волонтеров навели порядок на Оболонской набережной в столице

Как передает корреспондент, организаторы акции приурочили ее ко «Всемирному дню окружающей среды» ООН, который ежегодно отмечают 5 июня.

Инициатором такой акции выступила компания САН ИнБев Украина, которая уже 6 год подряд проводит подобные мероприятия, не только в столице, но и в других городах Украины.

«Наша цель - на собственном примере показать, какой вклад мы можем сделать для защиты окружающей среды. Акция проходит ежегодно по всему миру. В Украине, например, это уже шестое мероприятие. И до конца июня мы с партнерами проведем еще 5 субботников на западе страны. Как вы понимаете - мы проводим подобные акции регулярно. И это не является какой-нибудь "галочкой". Нашим людям действительно нравится и процесс и результат», - рассказал Дмитрий Шпаков, президент бизнес-подразделения САН ИнБев Украина и Россия.

По его словам, с каждым годом, количество желающих принять участие в подобных мероприятиях, растет. Навести порядок на Оболонской набережной, по собственной инициативе, пришли не только работники компании, но и активисты, волонтеры и неравнодушные жители района. Помощь в организации и вывозе мусора, оказала Оболонская райгосадминистрация.

Как отметили организаторы акции, сотрудники компании в 25 странах мира принимают участие в субботниках, эко-конкурсах и других акциях, чтобы привлечь как можно больше внимания к проблемам экологии и сделать посильный вклад в защиту окружающей среды.

«Мы придаем большое значение вопросам экологии в Украине. Например, на украинских пивоварнях мы направляем на переработку 99,6% всех твердых бытовых отходов и побочных продуктов производства. Сегодня бережное отношение к окружающей среде во всем мире – это часть современной культуры. От того, насколько эффективно мы ее используем, зависит будущее наших детей. И мы, как социально ответственная компания, на собственном примере, хотим показать, как нужно работать на долгосрочную перспективу и стремиться быть полезными обществу и всему миру», - отмечает Дмитрий Шпаков.

Он также отметил, что ежегодно в эко-мероприятиях компании принимают участие порядка 600 ее сотрудников и партнеров.

По его словам, подобные экологические акции уже прошли в Днепропетровске, Одессе, Николаеве, Чернигове и Харькове. В ближайшее время, запланировано провести их в таких городах как Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Ровно и Житомир.