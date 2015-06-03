Столичные власти потратили на день Киева в 4 раза меньше, чем в 2013 году – эксперт

«В этом году на праздник из бюджета города потратили небольшую в сравнении с предыдущими годами сумму – около 1,5 млн грн. Это в 4 раза меньше чем в 2013 году. Тогда предыдущие градоначальники выделили из бюджета более 6 млн грн. И в этом году праздничные мероприятия в основном были организованы за счет спонсоров, как и во многих передовых городах мира. - цитирует Гаврилюка politconsultant.org.

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Эксперт подчеркнул, что мэру Киева, Виталию Кличко, с учетом экономического кризиса, удалось максимально оптимизировать бюджетные затраты на организацию празднований: «День Киева праздновался действительно по-европейски. Это были не просто гулянья, но содержательные презентации городского потенциала, уже реализованных, а также будущих городских проектов. Уверен, что у каждого киевлянина, который вникал в суть презентованных проектов появилось чувство гордости за нашу столицу, за нашу молодежь, у которой огромнейшее количество идей по развитию Киева.», - отметил политолог.

Эксперт особо отметил фестиваль «PRO місто». «Впервые киевлянам предложили быть не только потребителем, наблюдателем, а полноправным соучастником создания концепции будущего развития столицы», - подытожил он.