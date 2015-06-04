Мэр Варшавы рассказала, как сделать Киев комфортным городом

Об этом она рассказала в интервью журналу «Новое Время».

«Мне кажется, главное — чтобы он был открыт для разных поколений. В Варшаве мы строим пространства для разных людей — не только для молодых мам или пожилых людей, а для всех. Город должен быть удобным для людей разных возрастов и потребностей», – сказала она.

При этом основной задачей для восточноевропейских городов, которую необходимо решать, мэр Варшавы называет уменьшение количества автомобилей в мегаполисах.

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«Для нас одним из самых больших вызовов было убедить людей меньше пользоваться личными автомобилями. Использование общественного транспорта лучше для развития города и его экологии. Мы сокращаем автодороги, увеличивая пешеходные зоны, и развиваем общественный транспорт. Горожане постепенно привыкают ездить в центр на метро, автобусах или трамваях. Автомобилисты этому, конечно, не рады, но у нас в приоритете пешеходы», - рассказала Гронкевич-Вальц.

При этом она добавляет, что Варшава за восемь лет получила поддержку Евросоюза – 2 миллиарда евро. Еще 10 миллиардов городу предоставило правительство.

«Эта инъекция от европейских фондов сыграла важную роль для Варшавы», - подытожила мэр города.

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