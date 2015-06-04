На пляжах Киева будут извещать флагами, можно ли в этот день купаться

Зеленый означает, что можно купаться и загорать, желтый — что можно находиться на песке, а красный – что пляж закрыт для купания и загорания, рассказал генеральный директор коммунального предприятия "Плесо" Денис Пикалов.

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По его словам, на всех пляжах, где разрешено купаться, обустроят новые спасательные вышки и установят дежурство достаточного количества спасателей. Также планируют привлечь к работе волонтеров.

"В Киеве достаточное количество спасателей, но они ориентированы действовать в чрезвычайных ситуациях на воде. Тогда как в мировой практике 95% всех обращений отдыхающих в службу спасения являются такими тривиальными, как просьбу показать дорогу к медпункту или отыскать ребенка. Наши специалисты к такой простой помощи просто не готовы... Поэтому мы рассчитываем на волонтеров — на тех, кто разделяет с нами концепцию идеального пляжа", – рассказал руководитель КП "Плесо".

По информации руководителя, на этой неделе начнут подключать около 20 только что закупленных душевых.

"Мы, своего рода, проводим эксперимент: обслуживание основных пляжей, в частности, на Венецианском и Трухановом островах, впервые отдадим клининговой компании", – подчеркнул Денис Пикалов.

По его словам, уже сделаны и существены шаги к прекращению нелегальной торговли на пляжах, на которую в прошлом году было немало нареканий.

В этом году "Плесо" отказалось от практики выдавать справки на размещение торговых пунктов. Теперь этим будет заниматься единый оператор — коммунальное предприятие "Городской магазин". Среди прочего, оно позаботится и об установлении унифицированных торговых палаток в зонах отдыха.

Кроме того, есть намерение обустроить бесплатный Wi-Fi. Его тестирование идет уже на пляже "Венеция" (табличка об этом появится в ближайшее время) и вскоре – на пляже "Центральный".