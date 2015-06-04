В Киеве с начала года возобновлена работа 31 бювета

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Всего в столице насчитывается 187 бюветов, из которых работает 133 единицы, в том числе, учитывая бюветы, работу которых возобновили с начала текущего года. Мы планируем постепенно запустить в работу все комплексы, которые будут работать бесплатно для киевлян», сообщил заместитель председателя КГГА.

По его словам, только в течение прошлой недели восстановлено 9 единиц, а в течение следующих дней будет возобновлено еще четыре бюветные комплексы: в Парке Потапова, на вул. Уборевича, 24, вул. Котельникова-Петрицкого и на вул. Питерской.

«По поручению мэра Виталия Кличко, мы провели инвентаризацию всех неработающих бюветов и составили график ремонтов. Наиболее затратным является восстановление тех бюветов, которые требуют строительства новых скважин – их больше трех десятков. Но уже в этом году мы планируем бурение двух скважин, что в столице делается впервые усилиями городской власти», - отметил он.