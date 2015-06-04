В столице предлагают заменить тополя на другие деревья: киевляне могут проголосовать за дубы и березы

Киевская городская власть начинает системно решать вопросы замены потенциально опасных деревьев в городе. В частности, речь идет о замене тополей, которые с точки зрения экологии и безопасности не являются оптимальными для Киева. Высказать свое мнение относительно необходимости замены киевских тополей можно, пройдя опрос на сайте КБУ «Контактный центр города Киева» 15-51 в разделе «Информационный центр», сообщает пресс-служба КГГА.

Прямая ссылка на голосование - https://docs.google.com/forms/d/1nbTBCqcaIAyzDU6FkD_AB8oe1Vi5I3Ydf0Pud0cLulQ/viewform?c=0&w=1 (или тут).

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, коммунальные службы постоянно проводят очистку аварийных и сухостойных деревьев. «Однако мы уже сейчас думаем на перспективу и делаем все, чтобы более массово заменить старые деревья, которые могут составлять потенциальную опасность для киевлян или стать причиной чрезвычайных ситуаций. Сейчас мы советуемся с киевлянами, каким именно они видят обновление зеленых насаждений города и какие деревья являются наиболее гармоничными и комфортными для столицы», – подчеркнул Петр Пантелеев.

Кроме того, во время цветения тополей много городских жителей испытывают неудобства от пуха, который массово появляется на улицах Киева, особенно это касается людей, склонных к аллергическим заболеваниям.

Жителям предлагают ответить на три вопроса: согласны ли они с предложением заменить тополя, какие именно деревья могут стать достойной альтернативой и согласны ли киевляне приобщиться к массовому субботнику и высадить новые деревья.