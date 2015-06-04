В столице предлагают заменить тополя на другие деревья: киевляне могут проголосовать за дубы и березы
Жители Киева могут высказать свое мнение по поводу замены старых столичных тополей, которые могут составлять потенциальную опасность или стать причиной чрезвычайных ситуаций, на другие деревья.
Киевская городская власть начинает системно решать вопросы замены потенциально опасных деревьев в городе. В частности, речь идет о замене тополей, которые с точки зрения экологии и безопасности не являются оптимальными для Киева. Высказать свое мнение относительно необходимости замены киевских тополей можно, пройдя опрос на сайте КБУ «Контактный центр города Киева» 15-51 в разделе «Информационный центр», сообщает пресс-служба КГГА.
Прямая ссылка на голосование - https://docs.google.com/forms/d/1nbTBCqcaIAyzDU6FkD_AB8oe1Vi5I3Ydf0Pud0cLulQ/viewform?c=0&w=1 (или тут).
По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, коммунальные службы постоянно проводят очистку аварийных и сухостойных деревьев. «Однако мы уже сейчас думаем на перспективу и делаем все, чтобы более массово заменить старые деревья, которые могут составлять потенциальную опасность для киевлян или стать причиной чрезвычайных ситуаций. Сейчас мы советуемся с киевлянами, каким именно они видят обновление зеленых насаждений города и какие деревья являются наиболее гармоничными и комфортными для столицы», – подчеркнул Петр Пантелеев.
Кроме того, во время цветения тополей много городских жителей испытывают неудобства от пуха, который массово появляется на улицах Киева, особенно это касается людей, склонных к аллергическим заболеваниям.
Жителям предлагают ответить на три вопроса: согласны ли они с предложением заменить тополя, какие именно деревья могут стать достойной альтернативой и согласны ли киевляне приобщиться к массовому субботнику и высадить новые деревья.