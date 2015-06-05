Уволен начальник киевской милиции Терещук
11:19, 05 июня 2015Киев
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Уволен генерал-майор милиции Александр Терещук, возглавлявший Главное управление МВД в городе Киеве.
REUTERS
Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк во время Часа вопросов к правительству в парламенте. "Сегодня уволен начальник киевской милиции, который попал под люстрацию", - сказал премьер.
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Арсений Яценюк отметил, что во всех правоохранительных органах и органах государственной службы проводится каждодневная замена и проверка кадров.
"Сотни чиновников лишились работы", - сказал он. И добавил, что перед правительством стоит задача не дать возможности уничтожить закон о люстрации.
Как сообщал УНИАН, Александр Терещук возглавил Главное управление МВД в городе Киеве 23 июля 2014 года.
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