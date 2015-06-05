Заместитель председателя КГГА: Дети киевлян – участников АТО будут иметь возможность отдохнуть за рубежом

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время заседания оперативного штаба по оздоровлению детей.

«Из столичного бюджета предусмотрено почти 27 миллионов гривен, за счет которых планируется охватить оздоровлением и отдыхом в лагерях и санаториях Киевской, Львовской, Закарпатской и Николаевской областей около 7 тысяч детей школьного возраста. Еще 2 миллиона гривен Киеврада дополнительно выделила на оздоровление детей, чьи родители находятся в зоне проведения АТО», – сообщила она.

Кроме того, по словам Анны Старостенко, по инициативе Виталия Кличко городская власть обратилась к городам-побратимам Киева и международным партнерам с просьбой принять на оздоровление детей, чьи родители погибли или получили тяжелые ранения на Востоке Украины.

«На наше предложение уже откликнулись Польша, Хорватия, Австрия, Германия, Италия. Они готовы принять детей и предоставить такие условия, чтобы дети смогли отдохнуть и забыть о тех ужасах, которые им пришлось пережить. Сейчас мы рассматриваем все варианты, формируем группы, ищем финансирование на оформление заграничных документов и транспортные расходы», – сказала Анна Старостенко.