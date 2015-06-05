Кличко запустил открытый онлайн-бюджет города Киева

Проект «открытого бюджета» - первый этап реализации в столице системы Smart City.

«Многие из вас не догадываются, какие коренные изменения отныне состоятся и в Киеве, и в нашем государстве. Мы представляем систему, которая дает возможность открытого доступа к информации всем жителям города, дает возможность контролировать все процессы, контролировать власть и повышать уровень сервиса и комфорта киевлян. И я убежден, что эту систему нужно будет реализовывать во всех институтах власти, чтобы сделать ее прозрачной, открытой, публичной и подотчетной гражданам», - отметил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что внедрение технологии Smart City дает возможность использовать цифровые коммуникационные технологии для повышения качества городских услуг, снизить расходы и потребление ресурсов, активно участвовать гражданам в жизни города.

«Я изучал, как работает система Smart City в Лондоне, Берлине, Тель-Авиве. С сегодняшнего дня и Киев присоединился к списку инновационных городов мира. Это первый «умный» город в Украине», - отметил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что хотя столичная власть и сделала изначально городской бюджет открытым, иногда для поиска и анализа нужной информации надо было тратить часы, а с сегодняшнего дня этот процесс, благодаря внедрению электронного бюджета, занимать несколько минут или даже секунд.

«Эта система дает возможность полностью контролировать и городскую администрацию, и администрацию районов, ЖЭКов, школ, детских садов, в каждом доме в Киеве», - отметил мэр.

Виталий Кличко подчеркнул, что реализация проекта происходит с помощью немецкой компании SAP и из бюджета города не было потрачено ни копейки.