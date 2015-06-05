В Голосеевском районе столицы отравили 25 собак - депутат Киевсовета

В Голосеевском районе Киева неизвестные совершили массовое отравление собак.

Об этом сообщила депутат Киевсовета и общественная активистка Елена Ескина.

Она отметила, что все отравленные собаки - стерилизованные и чипированные. Они охраняли территорию предприятий на ул. Деревообрабатывающая, 5, и были под опекой волонтеров.

«Волонтеры подсчитали, что погибло 25 животных. Из всех собак, которые здесь были, только трем или четырем удалось выжить», - сказала Ескина.

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По словам Ескиной, сначала на место трагедии были вызваны участковые милиционеры, которые по настоянию волонтеров и ее лично как депутата Киевсовета вызвали оперативную группу. «Опергруппа по прибытии на место провела оперативно-розыскные действия, подписала соответствующие акты. Также приехали специалисты из КП «Приют для животных» и Центра идентификации животных. Они забрали трупы. И милиция даст направление на экспертизу в рамках проведения уголовного производства», - сообщила Ескина.

При этом она выразила мнение, что милиция недостаточно работает в направлении борьбы с деятельностью догхантеров.