В Голосеевском районе столицы отравили 25 собак - депутат Киевсовета
Ескина отметила, что все отравленные собаки - стерилизованные и чипированные.
В Голосеевском районе Киева неизвестные совершили массовое отравление собак.
Об этом сообщила депутат Киевсовета и общественная активистка Елена Ескина.
Она отметила, что все отравленные собаки - стерилизованные и чипированные. Они охраняли территорию предприятий на ул. Деревообрабатывающая, 5, и были под опекой волонтеров.
«Волонтеры подсчитали, что погибло 25 животных. Из всех собак, которые здесь были, только трем или четырем удалось выжить», - сказала Ескина.
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По словам Ескиной, сначала на место трагедии были вызваны участковые милиционеры, которые по настоянию волонтеров и ее лично как депутата Киевсовета вызвали оперативную группу. «Опергруппа по прибытии на место провела оперативно-розыскные действия, подписала соответствующие акты. Также приехали специалисты из КП «Приют для животных» и Центра идентификации животных. Они забрали трупы. И милиция даст направление на экспертизу в рамках проведения уголовного производства», - сообщила Ескина.
При этом она выразила мнение, что милиция недостаточно работает в направлении борьбы с деятельностью догхантеров.
Будь-ласка, перепост!!!Щойно нелюди потруїли понад 25 стерилізованих та чіпованих собак, які охороняли територію підпр...Posted by Olena Yeskina on 5 червня 2015 р.