Кличко: Мы должны обеспечить максимально комфортные условия для семей, которые берут на воспитание детей

Одна из ключевых задач столичных властей – обеспечить максимально комфортные условия для семей, которые берут на воспитание детей-сирот и детей, родные родители которых лишены родительских прав.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время открытия детского дома семейного типа семьи Брагинец в Голосеевском районе столицы. Эта семья, в которой воспитываются четверо приемных детей, получила квартиру, сообщает сайт КГГА.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию в столице, мы имеем возможность заботиться о тех, кому нужна помощь и поддержка. Мы благодарны тем, кто берет на себя ответственность и берет на воспитание детей. Это очень важно, когда ребенок растет в семье. Тепло, которое он получает от родителей, невозможно ничем заменить», – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что столичная власть передала Голосеевскому району три квартиры для создания новых детских домов семейного типа, одну из них – семье Брагинец. На сегодня супруги воспитывают четверых приемных детей и планирует в ближайшее время усыновить еще одного ребенка.

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«Если мы видим, что люди делают это искренне – мы должны им помогать. Киевская власть также работает над тем, чтобы дети, которые находятся на воспитании в семьях, могли без задержки получить место в детсаду. Это наша ключевая задача – обеспечить максимально комфортные условия для семей, которые берут на воспитание детей-сирот», – отметил Виталий Кличко.