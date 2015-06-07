На Майдане неизвестные установили несколько палаток и планируют "бессрочную акцию" (фото, видео)
В центре Киева возле Стелы Независимости неизвестные установили несколько палаток и планируют проводить "бессрочную акцию".
Об этом сообщил в Твиттере Андрей Басевич и разместил фото с Майдана.
«В новых одинаковых палатках разложены одинаковые спальные мешки, в двух из них - еще и одинаковые камуфлированные рюкзаки», - написал Басевич.
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По его информации, на месте установки палаток - украинская символика, флаги. В листовках, которые раздают участники акции, указано, что мероприятие - "Майдан 3.0", организовано "Общественным БлокПостом" и имеет определенные "требования". Среди них - смена высшего руководства страны, изменение системы власти, отмена поправок, внесенных в Конституцию и к закону о военном положении, закон об импичменте, индексация пенсий и зарплат, "отмена грабительских тарифов".
Майдан. Сейчас здесь человек 50, + журналисты. pic.twitter.com/dGAHZVhM7U
— Andrey Basevich (@AndreyBasevich) June 7, 2015