Новая патрульная полиция стартует в Киеве 4 июля - Аваков

«Нас ждет еще невероятное количество работы и формальностей, не говоря уже про необходимость голосования в парламенте второго чтения закона о Национальной полиции 16-18 июня. Несмотря на множество проблем и сложностей на пути, наша команда работает плотно, и мы настроены оптимистично», - цитирует министра прес-служба МВД.

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Аваков отметил, что в ближайшие дни стартует процесс нового полицейского патруля в Луцке.

По словам министра, процесс формирования патруля в Одессе, Львове и Харькове вошел во вторую фазу.

«Статус набора слушателей в патрульную полицию по регионам по состоянию на 2 июня таков: Львов - всего подано анкет 8601, соответствуют базовым требованиям 7101;Одесса - всего анкет 4031, базовым требования соответствуют 3215; в Харькове подано анкет 4347, базовым требованиям соответствуют 3561. Суммарная статистика по всем городам: мужчин - 72%, кандидатов с высшим образованием - 61,2%, безработных - 41,3%, действующих сотрудников милиции среди кандидатов – 8,5 %», - отмечается в сообщении.