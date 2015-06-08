На Майдане Независимости неизвестные снесли палатки

На Майдане Независимости в Киеве ночью были снесены палатки, установленные накануне днем.

Об этом сообщают пользователи сети Facebook.

"Только что набежала толпа неизвестных и снесла палатки. Вслед приехала милиция в оцепила площадь", говорится в сообщении.

Майдан 3.0 Финал или начало?Только что набежала толпа в балаклавах и снесла палатки. Следом приехала милиция и оцепил... Posted by Александр Золотухин on Sunday, June 7, 2015

Как сообщал УНИАН, 7 июня в центре Киева возле Стелы Независимости неизвестные установили несколько палаток и планируют проводить "бессрочную акцию".