На Майдане Независимости неизвестные снесли палатки
04:34, 08 июня 2015Киев
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На Майдане Независимости неизвестными были снесены палатки, установленные накануне.
На Майдане снесли палатки / facebook.com/profile.php?id=100005662800947
На Майдане Независимости в Киеве ночью были снесены палатки, установленные накануне днем.
Об этом сообщают пользователи сети Facebook.
"Только что набежала толпа неизвестных и снесла палатки. Вслед приехала милиция в оцепила площадь", говорится в сообщении.
Майдан 3.0 Финал или начало?Только что набежала толпа в балаклавах и снесла палатки. Следом приехала милиция и оцепил...Posted by Александр Золотухин on Sunday, June 7, 2015
Как сообщал УНИАН, 7 июня в центре Киева возле Стелы Независимости неизвестные установили несколько палаток и планируют проводить "бессрочную акцию".
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