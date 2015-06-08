В снесенных палатках на Майдане правоохранители обнаружили бутылки из-под алкоголя и шприц

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киев.

"В 01.25 столичные правоохранители выехали на Майдан Незалежности для выяснения информации о конфликте между протестующими и неизвестными. Митингующие рассказали милиционерам, что около двадцати человек в балаклавах, не объясняя мотивов, разбросали шесть палаток, которые протестующие несанкционированно установили во время проведения мероприятий", - говорится в сообщении.

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От написания заявлений в правоохранительные органы граждане отказались.

В сообщении отмечается, что во время сворачивания поваленных палаток правоохранителями были обнаружены бутылки из-под алкогольной продукции и медицинский шприц с жидкостью. Изъятые предметы направлены на экспертные исследования для установления их содержания.

Работниками Шевченковского райуправления милиции столицы по данному факту начата проверка. Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений и других событий.

Как сообщал УНИАН, 7 июня в центре Киева возле Стелы Независимости неизвестные установили несколько палаток и планировали проводить бессрочную акцию с требованием смены власти.