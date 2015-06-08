В снесенных палатках на Майдане правоохранители обнаружили бутылки из-под алкоголя и шприц
Правоохранители начали проверку по поводу конфликта на Майдане Незалежности в Киеве между протестующими и неизвестными лицами, который произошел сегодня ночью.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киев.
"В 01.25 столичные правоохранители выехали на Майдан Незалежности для выяснения информации о конфликте между протестующими и неизвестными. Митингующие рассказали милиционерам, что около двадцати человек в балаклавах, не объясняя мотивов, разбросали шесть палаток, которые протестующие несанкционированно установили во время проведения мероприятий", - говорится в сообщении.
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От написания заявлений в правоохранительные органы граждане отказались.
В сообщении отмечается, что во время сворачивания поваленных палаток правоохранителями были обнаружены бутылки из-под алкогольной продукции и медицинский шприц с жидкостью. Изъятые предметы направлены на экспертные исследования для установления их содержания.
Работниками Шевченковского райуправления милиции столицы по данному факту начата проверка. Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений и других событий.
Как сообщал УНИАН, 7 июня в центре Киева возле Стелы Независимости неизвестные установили несколько палаток и планировали проводить бессрочную акцию с требованием смены власти.