Эксперты называют онлайн-бюджет важным шагом для борьбы с коррупцией в Киеве

Виталий Кличко первым среди мэров украинских городов задал высокие стандарты в инновационных методах борьбы с коррупцией. Такое мнение выразил исполнительный директор Ассоциации политспециалистов “Politconsultant.org" Николай Волгов, комментируя новый городской проект «Открытый бюджет», презентованный 5 июня, сообщает издание.

По его словам, «Открытый бюджет» является важным практическим шагом по борьбе с коррупцией в столице. Все понимают, реформы невозможны, если есть коррупция. Сколько бы денег не выделялось.

«Предоставив горожанам онлайн-доступ ко всем движениям бюджетных средств по даже самому мелкому проекту либо услуге в Киеве, Виталий Кличко на практике воплощает свою программу по борьбе с коррупцией в столице», - отметил политический консультант.

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Волгов уверен, что прозрачный бюджет не позволит осуществлять теневые коррупционные схемы, поскольку уже с самого поступления денег в казну можно проследить весь их дальнейший путь. «То есть, нечистый на руку чиновник уже не сможет самовольно перенаправить куда-либо деньги по своему личному усмотрению, теперь это сразу будет видно. Важно отметить, что все современные мегаполисы пользуются подобными системами, а в Украине это инновация», - сказал эксперт.

Еще одним преимуществом, по словам Волгова, является то, что в условиях экономического кризиса этот масштабный и сложный проект был реализован за счёт привлечения иностранных инвесторов. Тем самым сэкономив средства городского бюджета. «Это говорит о том, что «акции» Киева и его мэра высоко котируются на международном уровне», - подытожил он.