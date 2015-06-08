В Киеве будут судить задержанных во время Марша равенства

Адвокаты задержанных сообщили, что дело уже объединили в одно производство, передает Радио Свобода.

Стало известно, что задержанных во время марша обвиняют в хулиганстве по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что взять на поруки задержанных уже готов присутствовавший в суде народный депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.

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Сейчас под судом уже собралась группа поддержки задержанных. На заборе перед судом висят плакаты «Гей-парады, когда идет война?» и «Правый сектор» защищает народ, народ защитит «Правый сектор».

Как сообщал УНИАН, 6 июня в ходе столкновений во время Марша равенства в Киеве радикально настроенные молодые люди напали на участников акции. В результате столкновений ранения получили 9 человек, задержано около 25.