В Киеве будут судить задержанных во время Марша равенства
В Оболонском районном суде города Киева состоится суд над семью задержанными во время Марша равенства, среди которых как бойцы «Правого сектора», активисты объединения «Свобода», так и бойцы АТО.
Адвокаты задержанных сообщили, что дело уже объединили в одно производство, передает Радио Свобода.
Стало известно, что задержанных во время марша обвиняют в хулиганстве по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.
Сообщается, что взять на поруки задержанных уже готов присутствовавший в суде народный депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.
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Сейчас под судом уже собралась группа поддержки задержанных. На заборе перед судом висят плакаты «Гей-парады, когда идет война?» и «Правый сектор» защищает народ, народ защитит «Правый сектор».
Група підтримки з #ПравийСектор теж вже під Обол.судом. Принесли прапори #МаршРівності#київпрайд2015pic.twitter.com/w1hqbvaTgC
— Ірця Стельмах (@irzja_stelmakh) 8 Червень 2015
Как сообщал УНИАН, 6 июня в ходе столкновений во время Марша равенства в Киеве радикально настроенные молодые люди напали на участников акции. В результате столкновений ранения получили 9 человек, задержано около 25.