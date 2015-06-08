На Андреевском спуске в Киеве построят общественные туалеты
На Андреевском спуске в Киеве построят общественные туалеты, что позволит улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние и повысить качество сервиса.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Виталий Кличко.
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"Согласно генеральному плану, территория исторической улицы отнесена к жилищно-общественной застройке, то есть обустройство туалетов там является вполне правомерным и уместным", - отмечают в КГГА.
Финансирование строительства будут осуществлять за счет привлеченных средств инвесторов. Заказчиком проектирования и выполнения работ является Подольская райгосадминистрация. Она должна определить генеральную проектную и подрядную строительные организации, обеспечить разработку и утверждение проектно-сметной документации, предусмотреть условия по предоставлению подрядчиком гарантии качества выполненных работ и установить гарантийные сроки эксплуатации объектов и тому подобное.
После завершения строительства общественные уборные безвозмездно будет зачислены в коммунальную собственность территориальной громады Киева.