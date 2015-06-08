В Киеве появится "горячая линия" для мониторинга качества отдыха детей в дневных пришкольных лагерях

Киевская городская власть открыла «горячую линию» для контроля и мониторинга отдыха детей в дневных пришкольных лагерях. По номеру 279-24-13 все родители смогут обратиться и высказать свое мнение относительно улучшения отдыха своих детей в дневных пришкольных лагерях города Киева.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время инспекции дневных лагерей Соломенского района, передает сайт КГГА.

«Наша задача – обеспечить качественный отдых в дневных лагерях. Поскольку за пребывание детей средства платят родители, столичная власть должна контролировать предоставление таких услуг, а также – держать постоянную обратную связь с родителями, родительскими комитетами», – подчеркнула она.

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Во время инспекции, по словам Анны Старостенко, у представителей КГГА и районного управления образования появились предложения по усовершенствованию меню и разнообразию дневного рациона: «Именно для этого и будет функционировать «горячая линия», чтобы родители, у которых есть пожелания, комментарии или жалобы, могли обратиться и повлиять на качество отдыха собственного ребенка».

Заместитель председателя КГГА также отметила, что в этом году в формате работы пришкольных лагерей произошли изменения – увеличилось количество кружков, появились языковые курсы и разнообразные культурно-образовательные мероприятия.

«Мы пытаемся отойти от стереотипа, что дневные лагеря – это отдых «на асфальте». В этом году большое внимание уделено языковым курсам – открыто уже около 30 бесплатных языковых лагерей, где дети имеют возможность изучать английский, немецкий, французский или другой язык с его носителями. Кроме того, в некоторых лагерях школьники имеют возможность посещать бассейн, хореографические курсы», – добавила она.

Анна Старостенко также заверила, что в течение всего времени работы пришкольных лагерей городская власть будет осуществлять постоянный контроль и инспектировать лагеря во всех районах столицы.

Отметим, что сегодня прошла инспекция дневных пришкольных лагерей «Солнышко» (на базе гимназии № 117) и «Калинка» (на базе специализированной школы № №115 им. И.Огиенко) Соломенского района города Киева.