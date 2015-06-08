В Киеве завершили обновление парка имени Пушкина

Обновленный Парк им. Пушкина – начало большого проекта городских властей по реконструкции киевских парков и настоящий пример государственно-частного партнерства для развития столицы.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов на открытии «Арт-Пикника» Славы Фроловой, сообщает сайт КГГА.

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По его словам, городские службы выполнили значительный объем работ: восстановлена аллея, которая была взорвана в 1936 году, проложено более 2000 кв. м дорожек, освещена вся территория парка, установлено более 90 опор освещения. Кроме того, благодаря меценатам высажены клумбы, посажено более 200 саженцев.

Никонов сообщил, что в парке проложены электросети для подключения лекториев, детских развлекательных зон, зон проведения мастер-классов, сцен, установлены уборные. На территории парка ограничено движение автотранспорта и выделен участок для парковки со стороны улицы Молдавской.

В КГГА напомнили, что в рамках реализации проекта «Киевские парки» городские власти планируют осуществить благоустройство 23 парков.

Для реализации проекта в мае был создан специальный благотворительный фонд «Наши парки», который привлекает меценатов и спонсоров. Программы реконструкции активно нарабатываются коммунальным предприятием «Киевские парки» в сотрудничестве с общественными инициативами, представителями фонда.

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Коммунальное предприятие ведет работу с общественными группами. В частности, уже обсуждена концепция острова Труханов, Парка партизанской славы, парка Нивки. На фестивале «PRO Город», который состоялся в выходные, были презентованы проекты, предпроекты и концепции парков во всех районах города. Специалисты «Киевского центра развития городской среды» обрабатывают информацию от райгосадминистраций, изучают функционирование зеленых зон в столице.

Для того чтобы киевляне имели возможность проконтролировать реконструкцию парков, городские службы запланировали установить специальные стенды с информацией о запланированных в парках работах.

«Убежден, что выполняя задания проекта, мы не только засвидетельствуем статус Киева как одной из наиболее цветущих столиц, но и осовременим зеленые зоны, создадим площадки для проведения фестивалей, реализации различных социальных и культурных инициатив» – подчеркнул Никонов.