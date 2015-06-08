В Киеве запустили бесплатный автобус от Пешеходного моста до Арки дружбы народов

18:01, 08 июня 2015
Киев
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В Киеве организован специальный бесплатный автобусный маршрут, который будет подвозить киевлян и гостей столицы от Пешеходного моста до Арки дружбы народов.

dslov.ru

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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По информации "Киевпастранса", автобусы будут курсировать в рабочие и выходные дни с 8.30 до 20.30 с интервалом движения 20 минут. На маршруте будут работать два автобуса.

Это сделано по поручению мэра Виталия Кличко и по заказу коммунального предприятия "Киевтранспарксервис".

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