В Киеве запустили бесплатный автобус от Пешеходного моста до Арки дружбы народов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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По информации "Киевпастранса", автобусы будут курсировать в рабочие и выходные дни с 8.30 до 20.30 с интервалом движения 20 минут. На маршруте будут работать два автобуса.

Это сделано по поручению мэра Виталия Кличко и по заказу коммунального предприятия "Киевтранспарксервис".