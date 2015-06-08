В Киеве запустили бесплатный автобус от Пешеходного моста до Арки дружбы народов
18:01, 08 июня 2015Киев
1122
В Киеве организован специальный бесплатный автобусный маршрут, который будет подвозить киевлян и гостей столицы от Пешеходного моста до Арки дружбы народов.
В центре Киева будет безкоштивний автобусный маршрут / dslov.ru
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Читайте такжеНа Андреевском спуске в Киеве построят общественные туалеты
По информации "Киевпастранса", автобусы будут курсировать в рабочие и выходные дни с 8.30 до 20.30 с интервалом движения 20 минут. На маршруте будут работать два автобуса.
Это сделано по поручению мэра Виталия Кличко и по заказу коммунального предприятия "Киевтранспарксервис".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter