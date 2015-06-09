Четверых задержанных на "Марше равенства" взяли под домашний арест

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, по решению суда одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Относительно четырех человек – применен круглосуточный домашний арест. Еще двух человек суд отпустил на поруки народных депутатов.

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Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3, 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью, совершенное группой лиц, связанное с сопротивлением представителю власти, пресекающего хулиганские действия, с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

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В судебном заседании прокуратура ходатайствовала об избрании для подозреваемых более жесткого пресечения, в частности в отношении шести лиц – в виде содержания под стражей, добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, во время столкновений на «Марше равенства» правоохранители задержали на месте события 30 человек. У них изъяли петарды, отвертки, ножи и другие опасные предметы.

Пострадали 11 милиционеров. О подозрении было объявлено 7 задержанным лицам.