Кличко выехал в Васильковский район, чтобы проконтролировать работу киевских служб по ликвидации пожара

Киевский городской голова Виталий Кличко выехал в Васильковский район, чтобы проконтролировать работу киевских служб, задействованных в ликвидации масштабного пожара на нефтебазе.

Об этом сообщается на личном сайте Виталия Кличко.

«Пожар на нефтебазе под Киевом уже привел к трагическим последствиям, есть жертвы, с некоторыми спасателями не могут связаться. Сейчас ситуация сложная. Киев помогает, чем может», - отметил Кличко.

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Мэр Киева сообщил, что в тушении пожара принимают участие 26 единиц техники киевского гарнизона ГСЧС и более 100 человек личного состава, а также на месте работают 11 машин скорой помощи из Киева.

«Кроме того, столичные больницы и ожоговый центр в режиме полной готовности, чтобы принимать людей. Относительно экологической ситуации: на подъездах в столицу два поста – со стороны Обухова и по одесской трассе – проводят замеры на наличие в воздухе продуктов горения. Я дал указание всем службам столицы оперативно сообщать киевлянам о текущей ситуации», - заявил Кличко.