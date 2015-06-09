Кличко распорядился проверить все АЗС и нефтебазы в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в связи с пожаром на нефтебазе в селе Крячки Васильковского района Киевской области, распорядился проверить все АЗС и нефтебазы в Киеве на соблюдение пожарной безопасности.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В связи с пожаром на нефтебазе в Васильковском районе и пожарами, которые участились на объектах в Киеве, я подпишу распоряжение проверить все нефтебазы и автозаправки в столице на соблюдение пожарной безопасности. Такой катастрофы, как под Киевом, повториться не должно!", - сказано в сообщении.

На месте пожара с командиром киевской аварийно-спасательной службы Романом Ткачуком. В связи с пожаром на нефтебазе в ... Posted by Виталий Кличко on 9 июня 2015 г.

Как сообщал ужина 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.

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Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших.

Более 400 бойцов Нацгвардии направлены к месту пожара.