Столичные медики помогают пострадавшим в масштабном пожаре на нефтебазе

Столичные больницы и ожоговый центр работают в режиме полной готовности и обеспечены необходимыми медицинскими средствами в полном объеме. По поручению Киевского городского председателя Виталия Кличко на место происшествия направлено 12 карет городской скорой помощи и 2 частные.

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Кроме того, переданы перевязочные материалы для работы медиков на месте происшествия, сообщает официальный сайт КГГА.

Сейчас в Киевской городской клинической больнице № 2 доставлены 4 пострадавших: 2 работника нефтебазы и 2 сотрудника ГСЧС.

Напомним, что на место пожара выехал мэр Киева Виталий Кличко и заместитель по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. В тушении пожара принимают участие 26 единиц техники киевского гарнизона ГСЧС и более 100 человек личного состава, а также на месте работают 11 машин скорой помощи из Киева.