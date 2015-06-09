В КП "Плесо" рассказали, во сколько обошлась подготовка пляжей к сезону

15:43, 09 июня 2015
Киев
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На подготовку 11 пляжей Киева к летнему сезону израсходовано около 15 млн грн.

Руководитель КП

Об этом сообщил генеральный директор коммунального предприятия (КП) "Плесо" Денис Пикалов. По его словам, сейчас все эти пляжи соответствующим образом подготовлены, открыты и принимают отдыхающих.

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"Бюджет Службы отдыха, которая эксплуатирует киевские пляжи, - 8 млн грн, бюджет Специализированной спасательно-водолазной службы КП «Плесо»" - 7 млн грн. Это говорит о том, что 15 млн грн город потратил именно на подготовку пляжей", - сказал он.

По словам Дениса Пикалова, кроме того, санитарные паспорта получили 9 пляжей: "Венеция", "Детский", "Предмостная Слободка", "Золотой", "Чорторый"; "Молодежный"; "Пуща-Водица"; "Вербный"; "Центральный".

"Факт наличия санитарных паспортов говорит о том, что 9 пляжей доступны для отдыха в полной мере – это как отдых у воды, так и отдых в воде. Остальные водоемы, прежде всего технические, не предусмотрены для купания в принципе", - заявил он.

Руководитель предприятия проинформировал, что в этом году территории пляжей будут охраняться не только спасателями, но и пляжными патрулями, которые формируются из числа волонтеров. 

Денис Пикалов заверил, что на всех пляжах есть пункты медицинской помощи. "В каждом есть аттестованный медик и там есть минимальный перечень медикаментов, который нужен для оказания первой помощи. Средства и медикаменты были закуплены в нужном объеме", - сказал он.

В то же время он отметил, что проблемой пляжей останутся туалеты. "Ни для кого не секрет, что туалетов недостаточно. И хуже всего, что качество обслуживания этих туалетов категорически недостаточное. Львиная доля туалетов на пляжах "выгребные". Если по советским нормам это как-то соотносилось, то с нормами XXI века соотносится очень тяжело. Так или иначе, на сегодняшний день есть проблема канализации зон отдыха в Киеве. Полноценной канализации нет даже в Гидропарке. Поэтому пока этот вопрос не будет решен системно, мы будем искать временные промежуточные варианты", - прокомментировал Пикалов. Сейчас, по его словам, пляжные зоны оснащают биотуалетами.

По словам Дениса Пикалова, уборка пляжей в этом сезоне будут осуществляться ежедневно, а чистка песка – еженедельно механическим или машинным способом. Для этого город имеет две специальные машины, еще одна сейчас ремонтируется.

В этом году, добавил он, в качестве эксперимент, к уборке пляжей привлечены клиринговые компании. Проектом охвачены пляжи на Трухановом острове, "Предмостная Слободка" и "Золотой".

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