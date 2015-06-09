В КП "Плесо" рассказали, во сколько обошлась подготовка пляжей к сезону

Об этом сообщил генеральный директор коммунального предприятия (КП) "Плесо" Денис Пикалов. По его словам, сейчас все эти пляжи соответствующим образом подготовлены, открыты и принимают отдыхающих.

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"Бюджет Службы отдыха, которая эксплуатирует киевские пляжи, - 8 млн грн, бюджет Специализированной спасательно-водолазной службы КП «Плесо»" - 7 млн грн. Это говорит о том, что 15 млн грн город потратил именно на подготовку пляжей", - сказал он.

По словам Дениса Пикалова, кроме того, санитарные паспорта получили 9 пляжей: "Венеция", "Детский", "Предмостная Слободка", "Золотой", "Чорторый"; "Молодежный"; "Пуща-Водица"; "Вербный"; "Центральный".

"Факт наличия санитарных паспортов говорит о том, что 9 пляжей доступны для отдыха в полной мере – это как отдых у воды, так и отдых в воде. Остальные водоемы, прежде всего технические, не предусмотрены для купания в принципе", - заявил он.

Руководитель предприятия проинформировал, что в этом году территории пляжей будут охраняться не только спасателями, но и пляжными патрулями, которые формируются из числа волонтеров.

Денис Пикалов заверил, что на всех пляжах есть пункты медицинской помощи. "В каждом есть аттестованный медик и там есть минимальный перечень медикаментов, который нужен для оказания первой помощи. Средства и медикаменты были закуплены в нужном объеме", - сказал он.

В то же время он отметил, что проблемой пляжей останутся туалеты. "Ни для кого не секрет, что туалетов недостаточно. И хуже всего, что качество обслуживания этих туалетов категорически недостаточное. Львиная доля туалетов на пляжах "выгребные". Если по советским нормам это как-то соотносилось, то с нормами XXI века соотносится очень тяжело. Так или иначе, на сегодняшний день есть проблема канализации зон отдыха в Киеве. Полноценной канализации нет даже в Гидропарке. Поэтому пока этот вопрос не будет решен системно, мы будем искать временные промежуточные варианты", - прокомментировал Пикалов. Сейчас, по его словам, пляжные зоны оснащают биотуалетами.

По словам Дениса Пикалова, уборка пляжей в этом сезоне будут осуществляться ежедневно, а чистка песка – еженедельно механическим или машинным способом. Для этого город имеет две специальные машины, еще одна сейчас ремонтируется.

В этом году, добавил он, в качестве эксперимент, к уборке пляжей привлечены клиринговые компании. Проектом охвачены пляжи на Трухановом острове, "Предмостная Слободка" и "Золотой".