Дефицита топлива в столице из-за пожара на нефтебазе под Киевом не будет – эксперты

Об этом они заявили на пресс-конференции.

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн считает, что пожар не повлечет за собой дефицита топлива в Киеве и области, но может привести к повышению стоимости бензина на 1 грн.

Как отметил эксперт, на этой нефтяной базе осуществлялось производство топлива с использованием бензиновых суррогатов для удешевления стоимости продукции, и ее потеря заставит компании поднять цены внутри своей сети, что приведет к коррекции цен и на других заправочных сетях.

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«БРСМ является крупнейшим игроком столичного рынка. Однозначно, там было производство дешевых нефтепродуктов и, соответственно, возможность торговать дальше дешевым суррогатом исчезнет, они не смогут уже удерживать такую цену. Итак, скорректируются и другие игроки. Поскольку цена на сегодня занижена примерно на 1-1,5 грн из-за большой долю теневого рынка, когда эта доля резко уменьшится, не исключено, что в ближайшее время цены могут откорректироваться до одной гривни», – сказал эксперт.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев не согласился с ним в вопросе подорожания горючего.

"Я думаю, что изменений в цене не будет, а рост цен в других сетях будет исключительно спекулятивным. Не могут другие крупные сети реагировать на то, что случилось на базе БРСМ. Не могут сети, которые реализуют на своих заправках импортное топливо, вследствие этого изменять цены на бензин и дизельное топливо", - отметил Рябцев.

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По информации Куюна, за счет использования на нефтебазе дополнительных компонентов и бензиновых суррогатов разница между покупкой топлива и конечными продажами компании БРСМ составляет около 40%.

"Нефтебаза в Глевахе – это центр кустарного производства бензина во всей Киевской области. Об этом говорит номенклатура продукции, которая приходит на нефтебазу. За пять месяцев, помимо бензина и дизельного топлива, было поставлено 6,2 тыс. тонн конденсата природного газа, компоненты бензина, дистилляты газового конденсата, жидкие продукты пиролиза, присадки к топливу – 6 тыс. тонн, многофункциональные присадки к топливу – 2 тыс. тонн, октаноповышающие присадки к топливу – 8 тыс. тонн", – сообщил эксперт и добавил, что до вызова пожарных владельцы базы пытались самостоятельно ликвидировать возгорание, чтобы сокрыть свою незаконную деятельность.

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Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи пгт Глеваха Васильковского района Киевской области вспыхнул пожар.

Сегодня, 9 июня, около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших. В связи с пожаром на нефтебазу выехал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Также к месту пожара были направлены более 400 бойцов Нацгвардии.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 14:30 9 июня распространение огня на лесные массивы вблизи очага пожара на нефтебазе под Киевом остановлен.

В самой компании "БРСМ-Нафта" причиной пожара на нефтебазе называют умышленный поджог и не исключают теракт.