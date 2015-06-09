В Киеве в честь Евгения Сверстюка планируют назвать улицу

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, сегодня участники очередного заседания Комиссии по вопросам наименований согласовали переименование четырех улиц столицы, одна из которых – ул. Марины Расковой.

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В пресс-службе напомнили, что Евгений Сверстюк - украинский писатель, философ, диссидент, гоголевед, общественный деятель, умер в 2014 году. Был отмечен Государственной премией Украины имени Тараса Шевченко (1995) - за книгу «Блудные сыновья Украины» и Орденом Свободы (Украина).

По данным пресс-службы, сегодня члены указанной комиссии поддержали переименование улицы Коммунистической в Дарницком районе в улицу Трипольскую.

Кроме того, комиссия согласовала предоставление улице с проектным названием Жилая в Печерском районе имени Кахи Бендукидзе и наименование безымянной части улицы от Национального музея народной архитектуры и быта Украины (Пирогово) до ул. академика Заболотного в Голосеевском районе в улицу академика Петра Тронько.

В Киевсовете информируют, что в настоящее время в комиссии находится перечень из нескольких десятков объектов (улицы, мосты, площади), которые предлагается переименовать, назвать или вернуть историческое название.