Кличко поручил круглосуточно мыть улицы Киева из-за пожара на нефтебазе

По информации КК «Киевавтодор», машины уже вышли на линии. В целом сегодня на улицах Киева будут работать 53 единицы спецтехники. Как сообщили в корпорации, техника будет работать круглосуточно, пока не уйдет потребность.

«С целью предупреждения ухудшения ситуации в Киеве я распорядился принять следующие меры: не допускать сжигания отходов, приготовления пищи на открытом воздухе и в неустановленных местах; ограничить движение грузового транспорта на улицах города; осуществлять в столице ежедневный полив проезжей части и тротуаров улиц, придомовых территорий и зеленых зон. Также обращаюсь к людям, которые имеют хронические заболевания верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистые болезни, болезни легких, кожи и аллергические проявления, с просьбой ограничить пребывание на открытом воздухе», – сказал Виталий Кличко.

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Напомним, что в Киеве исследования атмосферного воздуха показали, что содержание в нем веществ, которые образуются в процессах горения, превышает предельно допустимые концентрации.

Городская власть ежедневно будет проводить исследования воздуха, если ситуация будет ухудшаться, то меры безопасности будут более жесткими.