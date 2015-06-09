Кличко поручил круглосуточно мыть улицы Киева из-за пожара на нефтебазе
Виталий Кличко поручил коммунальной корпорации «Киевавтодор» срочно вывести на улицы спецтехнику для мытья проезжей части автодорог, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия пожара на нефтебазе под Киевом.
По информации КК «Киевавтодор», машины уже вышли на линии. В целом сегодня на улицах Киева будут работать 53 единицы спецтехники. Как сообщили в корпорации, техника будет работать круглосуточно, пока не уйдет потребность.
«С целью предупреждения ухудшения ситуации в Киеве я распорядился принять следующие меры: не допускать сжигания отходов, приготовления пищи на открытом воздухе и в неустановленных местах; ограничить движение грузового транспорта на улицах города; осуществлять в столице ежедневный полив проезжей части и тротуаров улиц, придомовых территорий и зеленых зон. Также обращаюсь к людям, которые имеют хронические заболевания верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистые болезни, болезни легких, кожи и аллергические проявления, с просьбой ограничить пребывание на открытом воздухе», – сказал Виталий Кличко.
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Напомним, что в Киеве исследования атмосферного воздуха показали, что содержание в нем веществ, которые образуются в процессах горения, превышает предельно допустимые концентрации.
Городская власть ежедневно будет проводить исследования воздуха, если ситуация будет ухудшаться, то меры безопасности будут более жесткими.