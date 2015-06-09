IKEA ищет землю в Киеве для строительства магазина

Это на 10 га меньше от ранее рассматриваемых, сообщил первый заместитель главы КГГА Игорь Никонов, пишет Апостроф.

"IKEA давно планировала выйти на рынок. Вели переговоры о выделении лесного участка в 50 га недалеко от аэропорта "Борисполь". Но компания не договорилась с городскими властями, так как, сами понимаете, для строительства торговых площадей нужно было вырубить деревья", — говорит Никонов.

Читайте такжеМировые бренды не спешат в УкраинуДо кризиса IKEA вела переговоры также с частными застройщиками о покупке у них земли. "Естественно — это окраины Киева, участки вдоль основных трасс. Почему не удалось в этом случае договориться, не могу сказать. Но после начала кризиса и военных действий представители компании стали менее активны в поиске", — говорит Никонов.

Он добавил, что у города не так много участков, которые бы отвечали запросам IKEA.

Читайте такжеНа форуме в Праге представили бизнес-потенциал УкраиныРанее УНИАН сообщал, что IKEA сорвала планы нескольких десятков тысяч жителей Нидерландов, запретив им устраивать игры в прятки в магазинах сети. Такое решение было принято из соображений безопасности.