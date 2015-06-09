IKEA ищет землю в Киеве для строительства магазина
Крупная шведская компания IKEA ищет в Киеве земельный участок площадью примерно 40 га.
Это на 10 га меньше от ранее рассматриваемых, сообщил первый заместитель главы КГГА Игорь Никонов, пишет Апостроф.
"IKEA давно планировала выйти на рынок. Вели переговоры о выделении лесного участка в 50 га недалеко от аэропорта "Борисполь". Но компания не договорилась с городскими властями, так как, сами понимаете, для строительства торговых площадей нужно было вырубить деревья", — говорит Никонов.
Читайте такжеМировые бренды не спешат в УкраинуДо кризиса IKEA вела переговоры также с частными застройщиками о покупке у них земли. "Естественно — это окраины Киева, участки вдоль основных трасс. Почему не удалось в этом случае договориться, не могу сказать. Но после начала кризиса и военных действий представители компании стали менее активны в поиске", — говорит Никонов.
Он добавил, что у города не так много участков, которые бы отвечали запросам IKEA.
Читайте такжеНа форуме в Праге представили бизнес-потенциал УкраиныРанее УНИАН сообщал, что IKEA сорвала планы нескольких десятков тысяч жителей Нидерландов, запретив им устраивать игры в прятки в магазинах сети. Такое решение было принято из соображений безопасности.