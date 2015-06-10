В Киеве презентовали новый дизайн схемы метро (фото)

Новые схемы разработали дизайнеры инициативы "Агенты изменений", сообщает ТСН.

"Эта схема (общая) — результат совместной работы дизайнеров-волонтеров инициативы "Агенты изменений" и более 5-тысячного сообщества в Facebook, которое критиковало, советовало, искало ошибки в первой версии, и таким образом помогло сделать схему гораздо лучше", – говорится в сообщении "Агентов изменений".

На новой схеме сделали большими шрифты, а также приблизили карту метро более к географии, убрав на карте повороты на конечных станциях, которых в действительности не существует.

Кроме того, 9 июня презентовали и обновленные бесконтактные карты метро (пополняемые) с новым дизайном.

Как сообщал УНИАН ранее, на центральных станциях киевского метро заработал интернет и мобильная связь. Пассажиры уже могут пользоваться этими услугами на станциях: "Театральная", "Крещатик", "Золотые ворота", "Университет", "Майдан Незалежности" и перегонах между ними.