В Киеве в час пик владельцы киосков перекрыли крупный проспект (фото, видео)

Как сообщается в сюжете ТСН, люди вышли на проспект Бажана еще в четыре утра. Протестующих возмутила попытка сноса их ларьков в переходе метро Харьковская неизвестными в камуфляже и балаклавах.

Разъяренные владельцы вынесли на дорогу поддоны, ящики, шины и металлические мусорные баки.

Сейчас известно, что несколько киосков таки уничтожили, а проспект Бажана парализован. ГАИ уже оцепила митингующих и пытается пускать автомобили и общественный транспорт по параллельным улицам, но пробка на въезде в город уже достигает двух километров.

Митингующие требуют от властей столицы прибыть на место протеста и решить конфликтный вопрос. По их данным, примерно в два ночи к станции метро прибыли милиционеры, которые начали снос ларьков. Правоохранители применили петарды, ведь предприниматели пытались сопротивляться.

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Пока водителям удалось организовать проезд на проспекте в обе стороны, но протестующие продолжают занимать часть проезжей части Киева.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области крестьяне перекрывали трассу государственного значения. Акция протеста была направлена на привлечение внимания властей, которые, по мнению протестующих, игнорируют интересы граждан, пользующихся дорогой, поскольку трасса, по их мнению в крайне плохом состоянии.