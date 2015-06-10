Кличко призвал киевлян сдать кровь для пострадавших в пожаре на нефтебазе

Мэр Киева Виталий Кличко призвал всех неравнодушных сдать кровь для пострадавших в пожаре на нефтебазе в Василькове.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Пострадавшим от пожара в Васильковском районе нужна кровь. Друзья! В киевском ожоговом центре, некоторых других больницах медики сейчас борются за жизнь и здоровье пострадавших во время пожара на нефтебазе под Киевом. Срочно нужна кровь. Сдать кровь можно по адресу: ул. Багговутовская, 1, корпус 16, 4-й этаж, с 9.00 до 13.00. При себе надо иметь паспорт", - отметил мэр.

Пострадавшим от пожара в Васильковском районе нужна кровДрузі! В киевском ожоговом центре, некоторых других больни... Posted by Виталий Кличко on 9 июня 2015 г.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.

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В результате пожара погибли четыре человека: трое спасателей и один сотрудник нефтебазы. Также известно о 12 пострадавших.