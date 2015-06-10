ГАИ назвала улицы, по которым можно объехать митинг на проспекте Бажана в Киеве

Как сообщили УНИАН в Управлении Госавтоинспекции в г. Киеве, в 2.00 ночи в дежурную часть УГАИ поступила информация, о том, что на проспекте Бажана возле станции метро «Харьковская» около 50 человек перекрыли движение транспорта и требовали прекратить демонтаж МАФов.

По состоянию на 7.30 движение транспорта по проспекту возобновлено в обоих направлениях, но только по правой полосе.

Кроме того, в направлении аэропорта при подъезде к месту перекрытия движения произошло дорожно-транспортное происшествие. К тому же поблизости проводятся ремонтные работы, что дополнительно затрудняет движение транспорта.

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Столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям такие пути объезда:

- в направлении центра города из Борисполя, по улицам Харьковское шоссе, А.Ахматовой, Днепровской Набережной и далее на мосты Патона и Дарницкий;

- в Борисполь со стороны Южного путепровода, не доезжая метро Позняки, движение направо на улицу Ревуцкого.

На месте происшествия правоохранители несут службу по охране общественного порядка. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения и направляют поток транспорта.