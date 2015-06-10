Кличко о митинге владельцев МАФов на проспекте Бажана: это шоу на дороге с нарушением закона

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кличко, по его словам, киевляне требуют навести порядок со стихийной торговлей и очистить город от незаконных МАФов.

"Борьба с незаконными МАФами в Киеве продолжается. Сегодня ночью на станции метро "Харьковская" демонтировали две незаконные постройки, которые стояли вопреки нормам пожарной безопасности, не говоря уже о неудобствах для прохода людей. Сейчас группа торговцев перекрывает проспект Бажана и требует власти прибыть, чтобы разрешить конфликт. Видимо, прямо на дороге решить, шантажом и созданием неудобств для многих людей, которые едут утром на работу”, - отметил Кличко.

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Он заявил, что Киев захламлен нелегальными МАФами, которые мешают и пешеходам, и водителям, и к тому же во многих случаях создают опасность. “Киевляне требуют порядка. И он будет наведен. Торговля будет только законной. Встречаться, разговаривать с инициативными группами я готов. Но не устраивать шоу на дороге, когда, нарушая закон, от меня требуют его нарушить, оставив незаконные ларьки”, – подчеркнул мэр.

Как отметили в пресс-службе Кличко, в столичном метро была проведена ревизия и установлено, что более 60% объектов аренды не соответствуют нормам пожарной безопасности. С 1 апреля метрополитен начал отключать от электроснабжения и демонтировать все объекты в переходах метро, которые нарушают нормы безопасности и правила эвакуации пассажиров. Департамент городского благоустройства КГГА выписал предписание Киевскому метрополитену на уборку таких незаконных сооружений, которые находятся на балансовой территории метро. Это около 400 МАФов, у 70% которых закончились договоры аренды. С апреля все эти объекты находятся в переходах метро незаконно и по нормам безопасности не имеют права там располагаться. Киоски на станции метро "Харьковская" также нарушали пожарную безопасность и должны быть убраны.