ГСЧС призывает киевлян не выходить в лесные массивы из-за высокой вероятности пожаров
12:00, 10 июня 2015Киев
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям города Киева просит людей не выходить в лесные массивы из-за высокой вероятности пожаров.
Гидрометцентр предупреждает о повышенном классе пожарной опасности / mvs.gov.ua
Об этом заявила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, передает "112 Украина".
"Действительно, Гидрометцентр нас предупреждает о повышенном классе пожарной опасности. Хочется обратиться к населению в связи с такой погодой не выходить в лесные массивы", - призвала Водолага.
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При этом она заявила, что КГГА должна подписать распоряжение о запрете выезда в такие территории.
"Должно быть КГГА подписано распоряжение о запрете, я думаю, что так оно и будет. Будет запрет въезда на следующие территории автомобилям и запрет на разжигание костров", - сказала Водолага.
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