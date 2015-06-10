ГСЧС призывает киевлян не выходить в лесные массивы из-за высокой вероятности пожаров

Об этом заявила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, передает "112 Украина".

"Действительно, Гидрометцентр нас предупреждает о повышенном классе пожарной опасности. Хочется обратиться к населению в связи с такой погодой не выходить в лесные массивы", - призвала Водолага.

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При этом она заявила, что КГГА должна подписать распоряжение о запрете выезда в такие территории.

"Должно быть КГГА подписано распоряжение о запрете, я думаю, что так оно и будет. Будет запрет въезда на следующие территории автомобилям и запрет на разжигание костров", - сказала Водолага.