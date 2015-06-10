В центре Киева произошла погоня со стрельбой (фото, видео)

Около 12.35 семь человек в камуфляже и в бронежилетах с надписью "Милиция", а также с автоматами догнали микроавтобус. Они подбежали к транспортному средству серого цвета и пытались задержать водителя или тех, кто был внутри. Силовики произвели несколько выстрелов. Об этом сообщает "Украинская правда".

Однако микроавтобусу удалось поехать дальше, вооруженные люди проследовали за ним на двух джипах.

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Возле метро "Арсенальная" милиция догнала микроавтобус, произошло задержание.

В управлении МВД Киева не смогли предоставить информацию об этом инциденте, предположив, что это могла быть спецоперация по задержанию преступников.

Ранее, как сообщал УНИАН, 26 марта, в центре Киева - на Бессарабской площади - во время задержания злоумышленников произошла стрельба, были ранены два человека, в том числе милиционер.