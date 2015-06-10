Киевлянам показали, каким станет кинотеатр "Жовтень" после реконструкции (фото)

Сгоревший осенью кинотеатр "Жовтень", что в Киеве, вскоре станет современным и комфортным. На официальном сайте кинотеатра опубликовали фотографии с будущим интерьером.

Как сообщал УНИАН, пожар в кинотеатре «Жовтень» на Подоле произошел вечером 29 октября. Ликвидация пожара длилась пять часов. Здание претерпело значительных повреждений.

По подозрению в поджоге кинотеатра правоохранители задержали двух студентов 20-ти и 24-х лет. Сейчас их судят за ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

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Позже столичная прокуратура открыла еще одно уголовное производство в связи с пожаром в кинотеатре «Жовтень» - по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Также открыто производство против должностных лиц ООО «Киноман» и столичного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям за ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).