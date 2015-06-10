Кличко привлек финансирование на строительство детсадов в столице - КГГА

Благодаря договоренностям городского председателя Виталия Кличко и доверии иностранных доноров к столичной власти, немецкое правительство выделило Киеву 5 миллионов евро на развитие социальной инфраструктуры города. Эта сумма пойдет на ремонт и реконструкцию дошкольных учебных заведений, а именно на восстановление дополнительных групп в детсадах города. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко.

«Городские власти привлекают внебюджетные средства к развитию социальной инфраструктуры города. В частности это касается расширения сети дошкольных учебных заведений, которые длительное время использовались не по целевому назначению», - сказала она.

Как пояснила Старостенко, для реализации проекта сегодня был объявлен конкурс среди детских садов с целью восстановления дополнительных групп в дошкольных учебных заведениях, которые длительное время не использовались по целевому назначению.

«Подача заявок продлится с 9 по 15 июня. Нам важно, чтобы в конкурсе приняло участие как можно больше участников, а победу одержали лучшие. При этом, городская власть будет содействовать в организации и реализации этого проекта, а родители, родительские и общественные организации смогут контролировать ход проведения ремонтных работ», – отметила она.

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По словам Анны Старостенко, конкурс проводится в рамках проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры», который финансируется Правительством Федеративной Республики Германии через Немецкий банк развития KfW. Реализовывать его будет «Украинский фонд социальной инфраструктуры». Максимальная стоимость финансирования одного детсада – 300 тыс. евро.

Конкурс будет проводиться в три этапа:

Отбор микропроектов: заявку на участие конкретного детсада в конкурсе подает инициативная группа должна состоять из членов коллектива учреждения, родителей, жителей прилегающей территории и внутренне перемещенных лиц из Крыма и Востока Украины.

Оценка и утверждение микропроектов. Победителей будет определять Немецкий банк развития KfW и наблюдательный совет УФСИ во главе с министром социальной политики. Осуществление окончательной оценки проекта, согласования и утверждения проектно-сметной документации.

Внедрение микропроектов.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, требования к заявке и зданию дошкольного учебного заведения, адрес, а также анкету заявителя можно найти по ссылке: http://don.kievcity.gov.ua/news/2351.html