Киевлянам советуют реже выходить на улицу, в воздухе зафиксировали опасные вещества

Медики советуют киевлянам меньше находиться на улице в час пик из-за превышения норм опасных веществ в воздухе, а для прогулок выбирать вечерние часы и территории, где нет потоков автотранспорта, а также парковые зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный государственный санитарный врач столицы Олег Рубан на пресс-конференции относительно последствий пожара на нефтебазе близ Василькова Киевской области для здоровья киевлян и экологической ситуации в городе.

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Он сообщил, что вчера в отдельных местах Киева было проведено исследование, по результатам которого установлено значительное превышение норм концентрации вредных веществ в воздухе, образующихся в результате горения. В частности, содержание сернистого ангидрида превышает норму местами в 6 раз. Рубан отметил, что сернистый ангидрид относится к высокотоксичным веществам, влияющим на здоровье человека.

Санврач пояснил, что сразу после получения информации о пожаре на окраинах Киева, в районах, ближайших к Василькову, было выбрано 6 мест для проведения исследования.

«И, действительно, было зафиксировано отклонение от 2 до 6 раз. Но связывать это с пожаром сегодня наверняка невозможно, потому что у нас есть природный фактор – повышение температуры, а во-вторых – увеличение автотранспорта в Киеве», - отметил санврач.

По его словам, обследовались референт-точки на окраинах города в Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Оболонском районах, а также точки, которые постоянно мониторят вблизи крупных автострад, где круглый год есть превышение показателей вредных веществ в воздухе.

«Согласно замерам, которые мы сделали вчера, у нас есть превышение от 2 до 7 раз. Нами определены специальные референт-точки, где есть возможные источники загрязнения. В парках, при отсутствии автотранспорта, мест горения эти показатели соответствуют нормам. Поэтому на сегодняшний день можем посоветовать в жаркую погоду находиться беременным, больным хроническими заболеваниями, детям только в вечернее время и не длительное время в парках, лесопарковых полосах, в удаленности от автотрасс», - сказал он.

В то же время, по словам Рубана, однозначно нельзя утверждать, что превышение вредных для организма человека веществ в воздухе является следствием пожара возле Василькова. Санврач пояснил, что 15-20 мая в отдельных точках столицы также было зафиксировано превышение норм вредных веществ в 1,5 -2 раза.

«Связано это с тем, что город является большим мегаполисом, и есть большое количество автотранспорта, что является основным источником загрязняющих веществ в городе», - сказал Рубан.

Сейчас, по словам Рубана, на уровне городской власти будет принято решение о введении ограничения на въезд в Киев крупногабаритного транспорта, который является основным источником сернистого ангидрида, содержимое которого больше всего превышено в воздухе.

Киевлянам он посоветовал в ближайшее время пить больше воды, потому что она является природным сорбентом, который выводит из организма вредные вещества. Рекомендуется ограничить физические нагрузки, избегать употребления алкоголя, исключить курение. Что касается помещений, то предлагается проводить влажную уборку, использовать системы кондиционирования, окна занавешивать влажной тканью.

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При длительном нахождении человека или животного в местах, где значительное превышение вредных веществ, могут возникнуть хронические заболевания легких, вплоть до острых процессов, пояснил санврач.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе «БРСМ-Нефть» в Васильковском районе Киевской области возник вечером 8 июня. Известно о пяти погибших и 12 пострадавших.

Тушение пожара продолжается до сих пор.