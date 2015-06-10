Геращенко о погоне на Арсенальной: милиция проводила задержание, стреляли по колесам авто

Об этом советник министра внутренних дел Антон Геращенко написал в Facebook.

«Только что на метро «Арсенальная» с применением огнестрельного оружия произошло задержание лиц, подозреваемых в организации крупного конвертационого центра. Так сложилось, что я проезжал мимо и выяснил подробности этой ситуации.

Прокуратура получила разрешение на задержание и обыск автомобиля, в котором, предположительно, могли быть документы, подтверждающие деятельность этого конвертационного центра», - сообщил он.

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По его данным, «подозреваемые, за которым началась погоня, в районе площади Славы, недалеко от здания "Киевгорстроя", отказались останавливаться на законные требования сотрудников милиции. После чего за ними была начата погоня. и они были заблокированы автомобилями ГАИ в районе метро «Арсенальная».

«В тот момент, когда группа спецназа приблизилась к авто, водитель и пассажиры попытались "дать по газам" и прорваться через бордюр. В целях самозащиты и безопасности окружающих сотрудники милиции были вынуждены открыть огонь по колесам авто, и разбить окна в машине для задержания подозреваемых», отметил советник главы МВД.

Геращенко сообщил, что подозреваемые задержаны, никто не пострадал, а в их машине «было найдено помповое оружие».

На месте продолжаются следственные действия.