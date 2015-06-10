Из-за митингующих на Бажана тысячи пассажиров опоздали на рейсы - аэропорт "Борисполь"

Международный аэропорт "Борисполь" заявил, что тысячи пассажиров не смогли сегодня вовремя попасть на свои рейсы из-за митингующих на проспекте Бажана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Facebook, передает "Є".

"Уважаемые пассажиры, направляющиеся в аэропорт "Борисполь"! Внимание! Движение транспорта по проспекту Бажана заблокировано митингующими. Просьба заблаговременно выезжать в аэропорт и выбирать объездные пути. Вопрос к митингующим: кто ответит за тысячи опозданий на рейсы пассажиров, которые не имеют никакого отношения к выяснению Ваших бизнес-дел? Для информации – сегодня по плану 25 000 пассажиров", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня 10 июня из-за перекрытия дорожного движения владельцами нелегальных МАФов образовалась огромная пробка на проспекте Бажана, из-за чего многие киевляне не смогли попасть вовремя на рабочие места. Сообщалось, что из-за митингующих машина скорой помощи не могла вовремя попасть к пострадавшему от ДТП.